Рокади в полицията в Кюстендил, съобщиха от ОД на МВР.

Директорът на ОД на МВР ст. комисар Васил Йоцов представи новите началници на Районно управлени (РУ)-Кюстендил и сектор „Пътна полиция“

ОД на МВР-Кюстендил

До преназначението Радослав Радославов бе полицейски инспектор в Оперативната дежурна част на ОД на МВР.

Главен инспектор Боян Миленков - досегашен началник на РУ-Кюстендил, е временно преназначен на длъжността началник на сектор „Пътна полиция“ в ОД на МВР, а досегашният началник на сектора е преназначен на друга позиция в отдел „Охранителна полиция“ на ОД на МВР.

Ст. комисар Йоцов изрази увереност, че новоназначените колеги с опита си ще се справят и на новите позиции и им пожела успешно справяне със задачите, които стоят пред тях - пред РУ-Кюстендил и сектор „Пътна полиция“.

ОД на МВР-Кюстендил

Новият началник на Районно управление-Кюстендил Р. Радославов благодари на ръководството на дирекцията за оказаното му доверие, изрази готовност да надгражда добър опит в работата и увери колегите си, че им има доверие.