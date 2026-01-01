Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с нови критики към властта.

По думите на Мирчев КСНС трябва да бъде спешно свикан. Той коментира атаките с дронове по кораби в Черно море. "Все още нищо не се знае - как потъват тези кораби, коя е атакуващата страна. В България управляващите търсят първия потънал кораб. Все още не е ясно, все още се правят изследвания. Премиерът спешно трябва да дойде на изслушване в НС", каза Мирчев.

"Тези в Черно море са от Москва, тези в Русия са от украински атаки. Това всички го знаят. Ние за пореден път прекланяме главичка пред Москва", обясни Мирчев.