Астрономи откриха рядка двойна звездна система, която излъчва радиосигнали, достигащи до Земята на всеки осем минути. Системата, обозначена като GPM J071507−114153, се намира на повече от 5000 светлинни години от нас и се състои от бяло джудже - плътен остатък от звезда, изчерпала горивото си, и жива звезда, подобна на Слънцето, около която то обикаля, съобщи „Гардиън“.

Откритието е дело на изследователи от звеното на Curtin University в International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) в Австралия и е публикувано в научното списание Nature Astronomy. Това е първият известен случай на радиоимпулси, идващи от бяло джудже в двойка със звезда, подобна на Слънцето, посочват учените.

Сигналите принадлежат към загадъчна група астрономически обекти, известни като дългопериодични преходни източници (long-period transients, LPTs). За разлика от кратките импулси, характерни за много пулсари, тези обекти излъчват радиосигнали на интервали от минути, а понякога и часове. Досега са открити само около дузина такива обекта, като първият е регистриран през 2021 г. Учените все още се опитват да установят какво поражда тези избухвания и защо се повтарят през толкова дълги интервали.

Белите джуджета се образуват, когато звезди като Слънцето изчерпят горивото си и изхвърлят външните си слоеве. В резултат остава малко, но изключително плътно ядро, което може да има мощно магнитно поле. В някои звездни системи бяло джудже обикаля около друга звезда. Предишни открития подсказваха, че подобни двойки могат да произвеждат повтарящи се радиосигнали, но досега беше трудно да се установи коя от двете звезди ги излъчва. Този път импулсите са били достатъчно отчетливи, за да позволят на екипа да проследи движението на бялото джудже по орбитата му около спътника. Това показва, че излъчването идва от област в близост до бялото джудже, а може би и от самото него, макар точният механизъм все още да се проучва.

Учените са анализирали над 100 часа радионаблюдения, обработени с помощта на суперкомпютрите в Pawsey Supercomputing Research Centre. Системата първоначално е била засечена с радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA) в Западна Австралия, а след това е локализирана прецизно с телескопа MeerKAT в Южна Африка. Оптичните наблюдения от W. M. Keck Observatory на Хавайските острови са помогнали да се установи, че спътникът е звезда, подобна на Слънцето. Съчетаването на различните наблюдения е позволило на учените да изградят по-пълна картина на необичайната звездна система.

Радиоимпулсите са разкрили и нещо неочаквано за звездата, подобна на Слънцето. Когато радиосигналите преминават близо до нея, те сякаш се влияят от област със силно магнитно поле. Вероятно става дума за огромна плазмена структура, издигаща се над повърхността на звездата. Подобни структури наподобяват протуберансите, наблюдавани на Слънцето. Откритието подсказва, че радиосигналите от далечното бяло джудже могат да служат и като своеобразни „сонди“ за изследване на активността на неговия спътник.

Откритието засега не обяснява природата на всички дългопериодични преходни източници. Различните системи може да произвеждат радиосигналите по различни механизми, а изследователите все още трябва да установят какъв физически процес ги захранва. Проучването обаче показва как съчетаването на радиотелескопи, оптични наблюдения и мощни изчислителни системи може да разкрие подробности за звезди, намиращи се на хиляди светлинни години от Земята. Бъдещи наблюдения с телескопите на Square Kilometre Array (SKA) могат да доведат до откриването на още много подобни системи.