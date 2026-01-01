Столичната община, ръководствата на общинските транспортни дружества и синдикалните организации започнаха подготовка на ново споразумение за сътрудничество. Целта е документът да очертае конкретни мерки за подобряване на условията на труд и устойчивото развитие на градския транспорт.

„Водещи приоритети при подготовката на новото споразумение са по-добрите условия на труд, справедливото заплащане и конкретните решения за преодоляване на кадровия недостиг.

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Целта на Столична община е документа да съдържа реални ангажименти, ясни срокове и съвместни действия, които да доведат до видими резултати за работещите в градския транспорт“, заяви заместник-кметът на София по транспорт и градска мобилност Иван Николов по време на работна среща с ръководствата на общинските транспортни дружества и представителите на синдикалните организации, съобщиха от Столична община.

Конкретни ангажименти за по-добри условия на труд

Новото споразумение трябва да надгради постигнатото и да очертае следващите стъпки за развитие на системата.

Основен акцент в него ще бъдат мерките за подобряване на условията на труд, включително работното време, почивките и извънредния труд, санитарните и битовите условия, безопасността, защитата на водачите и осигуряването на работно облекло.

Предвижда се мерките да бъдат обвързани с конкретни проекти, ангажименти от страна на Столична община и работодателите, както и реалистични срокове за изпълнение.

Обновяване на подвижния състав

Инвестициите в обновяване на подвижния състав са съществена част от усилията на Столичната община за подобряване на условията на работа. През 2027 г. се очаква да започнат доставките на 50 нови електробуса през второто тримесечие и 75 нови тролейбуса през третото тримесечие.

Новите превозни средства ще осигурят повече удобства и по-добра работна среда за водачите, които прекарват основната част от работното си време в тях. Същевременно те ще позволят подмяна на част от остарелия състав, разкриване на нови линии и подобряване на достъпността на услугата за всички пътници.

През 2027 г. се планира стартирането на процедура за доставка на още около 200 превозни средства, като доставките се очаква да започнат през 2028 г. Продължава и програмата за обновяване на трамвайния парк с цел до 2030 г. да бъдат подменени общо 90 трамвая.

Столична община последователно инвестира и в подобряването на материалната база и депата на общинските транспортни дружества. През последните години са реализирани редица подобрения. По време на срещата бяха обсъдени и следващите необходими инвестиции за надграждане на постигнатото и осигуряване на още по-добра работна среда.

Съвместна работа за справедливо заплащане и преодоляване на кадровия недостиг

Отделен акцент в разговорите беше поставен върху недостига на водачи и други специалисти в транспортната система. Участниците се обединиха около необходимостта да бъдат определени професионалните категории с най-сериозен недостиг и да се предложат конкретни мерки за привличане и задържане на служители.

Столичната община и транспортните оператори ще подготвят предложения за възможностите за увеличение на възнагражденията и подобряване на условията за работа. Паралелно с това ще бъдат търсени съвместни решения за осигуряване на допълнително и справедливо финансиране от държавата, необходимо за устойчивото развитие на системата и по-доброто заплащане на работещите в нея.

Устойчивото финансиране остава ключово условие

В рамките на срещата беше представено актуалното финансово състояние на градския транспорт. Според първоначалните разчети 2026 г. се очаква да приключи с недостиг от около 45 млн. евро.

Столичната община е поискала от държавата допълнителни 24,5 млн. евро за охрана на метрото, компенсации за преференциалните пътувания и допълнителна субсидия за транспортната услуга.

Първоначалните прогнози за 2027 г. показват възможен недостиг от около 76 млн. евро. В проекта на държавния бюджет е предвидена субсидия от 80,3 млн. евро - приблизително 3,4 млн. евро повече спрямо средствата, заложени за 2026 г. В тази рамка обаче отново не са включени отделно средствата за охрана на метрото и компенсация за поскъпването на енергоизточниците.

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Спрямо края на 2025 г. увеличението при електричеството, метана и дизела е между 60% и 115%, което представлява близо 7 млн. евро допълнителен разход за транспортната система.

Обсъдена беше необходимостта от обща позиция и съвместни действия пред държавата за осигуряване на необходимия ресурс както до края на 2026 г., така и в бюджета за следващата година.

Диалогът между страните ще продължи в началото на декември, когато се очаква да бъде представен проектът на държавния бюджет. На следващата среща ще бъдат обсъдени конкретните предложения и ангажименти, които да залегнат в новото споразумение.