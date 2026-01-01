Около 200 евро са откраднати от магазин в пернишкия квартал „Тева“. Кражбата е извършена тази нощ, малко преди 03:00 ч., това съобщиха от полицията.

След подаден сигнал на тел. 112 служители на Първо районно управление извършили оглед на място. Установено е, че входната врата на търговския обект е била разбита, а от магазина е откраднат монетник с около 200 евро.

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По случая е образувано досъдебно производство. Предприети са действия за установяване на извършителите, като предстои прокуратурата да бъде уведомена. Работата по случая ще продължи под нейния надзор.