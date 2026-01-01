Перничанка е привлечена като обвиняема за кражба на мобилни телефони на стойност около 8 000 евро.

Продължаваното престъпление е извършено в рамките на два месеца в края на 2025 г. От магазин за мобилни телефони са били отнети осем мобилни телефона.

След подаден сигнал във Второ РУ – Перник са предприети действия за установяване на извършителя.

В резултат на проведените процесуално-следствени действия следите отвели криминалистите до 40-годишна перничанка, работеща в търговския обект. Жената е с повдигнато обвинение.

Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.