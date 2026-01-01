Талибаните са лишили около 2,4 милиона афганистански момичета от достъп до средно образование, откакто отново дойдоха на власт в Афганистан през 2021 г., заяви днес Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО), цитирана от Ройтерс.

Талибаните се готвят да отбележат тази седмица петата годишнина от връщането си на власт, докато някои държави разширяват връзките си с тяхното правителство въпреки засилващите се опасения за правата на човека сред правозащитните организации.

Афганистан е единствената страна в света, в която на момичетата и жените е официално забранено да получават средно и висше образование, посочи ЮНЕСКО в своето изявление. Това "рискува да обрече Афганистан на десетилетия на пропуснат потенциал, задълбочаваща се бедност и необратими щети", заяви организацията.

ЮНЕСКО оценява, че забраната за средно и висше образование за жените може да доведе до излизане на 600 000 афганистански жени от трудовия пазар до 2066 г., да причини кумулативни загуби на доходи в размер на 9,6 млрд. долара и да увеличи риска от ранни бракове.

Управляваното от талибаните министерство на образованието засега не е отговорило на молбата на Ройтерс за коментар по темата.