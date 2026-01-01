Навършват се 30 години от кончината на Баба Ванга

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Петрич пази спомена за тази изключителна жена, помогнала на хиляди в тежки житейски моменти, съобщиха от Общината.

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Баба Ванга ни учеше да бъдем добри и никога да не губим вярата си. Обичаше българския народ и не спираше да говори за неговата сила и трудолюбие.

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По повод големия християнски празник Успение Богородично (15 август) и във връзка с 30 години от смъртта на Ванга (11 август), е подредена изложба с изображения на света Богородица.

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Експозицията представя част от даровете, оставени през годините от признателни посетители. Всяко дарение носи своя история. История за човека и неговата вяра.

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Изложбата може да бъде разгледана в експозиционната зала към Къща Ванга.

Вангелия Пандева Гущерова, по-известна като Баба Ванга, е българска ясновидка и лечителка, придобила широка известност. Родена в Струмица, тя губи зрението си в детството по време на буря.

Прекарва по-голямата част от живота си в местността Рупите, където приема хиляди хора, търсещи съвети и лек за болести. Славата ѝ се разпространява на Балканите и в Източния блок, като сред посетителите ѝ са били и високопоставени политически фигури и интелектуалци.

Въпреки че нейните предполагаеми предсказания не са документирани систематично и често са обект на различни тълкувания, тя остава една от най-популярните и противоречиви мистични фигури на XX век.

Нейното дело и живот продължават да бъдат предмет на значителен обществен интерес и фолклор.

Поклон пред паметта на Баба Ванга!