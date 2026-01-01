Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от европейската програма за наблюдение на Земята "Коперник", предаде агенция Белга.

Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 г. насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия - по около 40%.

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Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързвана с климатичните промени. Западна Европа преживя най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари.

Рейн например е в състояние на тежка хидрологична суша по голяма част от течението си - от Швейцарските Алпи до Западна Германия, почти непрекъснато от началото на юни. Дунав също е засегнат от продължителна суша, особено в Унгария.

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Във Франция дебитът на Лоара от Орлеан до Атлантическия океан е бил "изключително нисък" от втората половина на юни до края на юли.

Рона също е претърпяла екстремна хидрологична суша по голяма част от течението си - от Швейцария до Средиземно море.