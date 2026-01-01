Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за сериозни технически нарушения при монтажа и експлоатацията на метални портални конструкции за камери и сензори по високоскоростни булеварди в София. Според организацията установените проблеми представляват пряка заплаха за живота и здравето на участниците в движението.

След извършени теренни огледи и фотодокументиране експерти на ИПБ твърдят, че на редица места носещите конструкции са монтирани в нарушение на основни инженерни и строителни изисквания. По данни на института фундаментните плочи на стълбовете са повдигнати над терена, без необходимото подливане с високоякостен разтвор, което поставя анкерните болтове под натоварвания, за които не са проектирани. Според организацията това увеличава риска от повреда или срутване на конструкциите при силен вятър или удар.

Институт за пътна безопасност

Институт за пътна безопасност

От ИПБ посочват още, че част от съоръженията вече функционират с монтирани камери и електронно оборудване, въпреки че според тях строително-монтажните дейности не са приключили. Организацията твърди, че липсват довършителни работи по фундаментите, а кабелни трасета и ревизионни отвори са оставени необезопасени.

Сред констатираните проблеми са още разполагането на металните конструкции извън защитните ограничителни системи, липсата на пасивни средства за безопасност, както и необезопасени кабели, строителни изкопи и ревизионни отвори около съоръженията.

В позицията си Институтът за пътна безопасност заявява, че подкрепя използването на съвременни технологии за контрол на движението, но настоява тяхното внедряване да бъде съпроводено с пълна прозрачност относно техническите параметри на системите, начина на управление и обработката на събираните данни.

Институт за пътна безопасност

Институт за пътна безопасност

Организацията обръща внимание, че публично представената информация сочи, че новите системи ще могат автоматично да разпознават регистрационни номера и да установяват различни нарушения на Закона за движението по пътищата, включително използване на мобилен телефон, непоставен предпазен колан, неправилно престрояване и преминаване на червен сигнал. Според ИПБ това налага още по-строги изисквания към законността, обществения контрол и отчетността при експлоатацията на системите.

От института отправят три основни искания към компетентните институции: незабавно спиране от експлоатация и обезопасяване на всички спорни съоръжения до привеждането им в съответствие със строителните изисквания; цялостна проверка от Дирекцията за национален строителен контрол на строителната документация и наличните актове за въвеждане в експлоатация; публично оповестяване на проектантите, строителния надзор и длъжностните лица, одобрили реализацията на обектите.