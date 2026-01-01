Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба благодари на президента Илияна Йотова и на България за подкрепата за Украйна в ООН.

В публикация във Facebook той посочва, че България е сред 51-те държави, подкрепили декларация, осъждаща руската агресия и призоваваща Русия да прекрати войната.

„За нас, украинците, вашата солидарност означава много“, пише Кулеба.

Той благодари на Йотова и България за подкрепата за международното право, мира и свободата на Украйна.

МВнР: България се присъедини към декларацията на ООН за Украйна

Припомняме, че по-рано днес от Министерството на външните работи заявиха, че България е подкрепила декларацията в името на европейското единство. Документът, подписан от всички 27 държави членки на ЕС, Европейския съюз и общо 51 държави, призовава Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне мирни преговори.

В същото време от МВнР подчертаха, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в текста на декларацията и посочиха, че тя е била представена от президента Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

В публикация във Facebook президентът Илияна Йотова заяви, че съвместното изявление не се подписва формално, а е било изпратено предварително до държавите членки. По думите ѝ България не е имала възможност да изрази резерви или да наложи редакции по текста, поради което тя не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Йотова подчерта, че е изложила българската позиция в изказването си пред Общото събрание, където е заявила, че няма военно решение на войната и че мирът не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.