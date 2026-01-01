Четири месеца след последната им среща президентът Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин си размениха любезности по време на първото посещение на китайския държавен глава във Вашингтон от повече от десетилетие.

Двамата лидери удължиха търговското примирие, размениха си подаръци и комплименти и признаха възможността за съвместна работа за ограничаване на рисковете, свързани с развитието на изкуствения интелект.

За среща на върха, предназначена да обсъди нарастващото напрежение между двете най-големи икономически и геополитически сили в света, посещението във Вашингтон премина сравнително безпроблемно.

По време на държавната вечеря в Белия дом в четвъртък китайският лидер подчерта значението на сътрудничеството, представяйки възхода на Китай като възможност за Америка, а не като заплаха.

„Приятелството между двата народа е достойна кауза, която крие големи обещания“, заяви той. „Нека се хванем за ръце и да продължим напред рамо до рамо.“

Една от най-ярките разлики беше медийният хаос във Вашингтон. Решението на Тръмп да ограничи достъпа на част от журналистите до Белия дом се отрази пряко на отразяването на срещата – пълен контраст с внимателно режисираното и строго контролирано от държавата медийно покритие в Китай.

Реториката обаче до голяма степен беше същата

Си оприличи емблематичния лозунг на Тръмп „Да направим Америка отново велика“ със собствения си план за „великото подмладяване на китайската нация“ – дългосрочна стратегическа визия за превръщането на Китай в глобална сила с водещи военни, индустриални и технологични възможности.

Именно напредъкът на Китай в постигането на тези цели обаче накара американските власти да предприемат протекционистки мерки, включително ограничения върху китайския внос, инвестиции и достъп до американски технологии.

Въпреки това, което Пекин възприема като опит да бъде ограничен неговият възход, Китай продължава да отчита рекорден износ, бързо развитие на изкуствения интелект и роботиката, както и да запазва силен контрол върху стоки и материали, от които САЩ се нуждаят – включително редкоземни елементи.

Всичко това дава на Си значително по-голямо влияние, отколкото при последното му посещение във Вашингтон. А това означава, че поне засега за Китай може да се окаже достатъчен самият дипломатически спектакъл – дори когато зад него не стоят особено много конкретни резултати.

Дипломатическо повторение

Като се има предвид как сблъсъците между САЩ и Китай промениха световната геополитика и глобалните вериги за доставки, стабилизирането на отношенията по-рано тази година вече беше оценено като успех от много наблюдатели.

Но това държавно посещение до голяма степен представляваше повторение на визитата на Тръмп в Пекин през май – събитие, белязано от грандиозни символични жестове, но с малко конкретни действия.

Оттогава Тръмп е изправен пред нарастващ вътрешнополитически натиск, свързан с продължителната война с Иран и увеличаващата се инфлация, на фона на наближаващите междинни избори през ноември.

Големите телевизионни новинарски мрежи не излъчиха срещата, след като Тръмп забрани на журналисти от CNN, MS NOW и Politico да участват в брифинга на Белия дом. Макар по-късно съд да отмени забраната, действията на президента предизвикаха опасения сред американски и китайски представители относно начина, по който срещата на върха ще бъде възприета, съобщи CNN.

За разлика от Тръмп при посещението му в Пекин през май, когато американският президент беше придружен от 18 водещи бизнес ръководители, Си Дзинпин пристигна във Вашингтон без голяма китайска бизнес делегация.

Цуй Хонгджиян, специалист по международни отношения в Пекинския университет за чуждестранни изследвания, заяви пред CNN, че липсата на корпоративно представителство показва, че отношенията между САЩ и Китай все още не са достигнали до съществен пробив в областта на бизнеса и търговията.

„В момента и двете страни все още са във фаза, в която искат да стабилизират политическата ситуация малко повече“, каза Цуй.

В Пекин също съществуват опасения, че някои членове на екипа на Тръмп са по-малко позитивно настроени към отношенията с Китай от самия американски президент, заяви пред CNN У Синбо, съветник към китайското външно министерство.

В четвъртък Си заяви, че се надява САЩ да приветстват китайските компании и бизнеса от страната. В речта си Тръмп също припомни дългата история на търговски и човешки връзки между САЩ и Китай.

„И аз, и президентът Си разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни. Никога не сме се разбирали по-добре“, каза Тръмп.

Но отвъд посрещането с червен килим и цветистите похвали основните спорове между двете страни останаха нерешени.

Спорни точки

Един от основните приоритети на Си е да намали подкрепата на САЩ за Тайван, който Пекин смята за част от китайската територия. Поставянето на острова под контрола на Китайската комунистическа партия е ключов елемент от визията на Си за „великото подмладяване“ на китайската нация.

По време на разговорите при закрити врата китайският лидер е призовал Тръмп да се „противопостави“ на независимостта на Тайван, съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

САЩ отдавна поддържат стратегическа неяснота по въпроса за статута и суверенитета на Тайван, макар да са задължени съгласно Закона за отношенията с Тайван да предоставят на острова средства за самозащита.

Китай многократно е предупреждавал, че подкрепата за независимостта на Тайван може да доведе до военен конфликт. САЩ не са публикували официално изявление относно обсъжданията по този въпрос на срещата в четвъртък.

Си Дзинпин също така призова САЩ да управляват отговорно развитието на изкуствения интелект и да си сътрудничат с Китай.

Способността на най-модерните системи с изкуствен интелект да действат извън човешкия контрол предизвиква призиви за по-строг надзор, особено що се отнася до САЩ и Китай – двете водещи сили в развитието на технологията.

Докато ръководители на водещи американски компании за изкуствен интелект като OpenAI и Anthropic изразяват опасения относно надпреварата за разработване на все по-мощни модели, Тръмп е определял страховете около изкуствения интелект като „измама“, която е в полза на Китай.

Бързото развитие на китайския изкуствен интелект въпреки американските ограничения върху износа на технологии предизвика тревога сред американски представители. Те обвиняват китайски компании, че до голяма степен копират американски модели, и обсъждат възможността за нови санкции.

Китай от своя страна е заплашвал с ответни мерки, ако САЩ предприемат действия, които ограничават развитието на китайския сектор на изкуствения интелект.

Но в четвъртък посланието на Си Дзинпин беше, че отношенията между двете страни не е задължително да стигнат дотам.

„Трябва да съществуваме съвместно в мир“, каза той.