Американският президент Доналд Тръмп заяви в началото на дългоочакваното държавно посещение във Вашингтон на китайския лидер Си Цзинпин, че с него е изградил "наистина страхотно приятелство", предаде Асошиейтед прес.

Въпреки че Тръмп има редица сложни въпроси за обсъждане с президента на най-големия икономически съперник на САЩ, той постави акцент върху дългогодишните си отношения със Си преди началото на официалните разговори между двете страни в Белия дом.

"От времето, когато бях избран за първи път за президент на САЩ през 2016 г., президентът Си и аз изградихме приятелство - всъщност едно наистина страхотно приятелство, основано на взаимно уважение и на жизненоважните интереси на нашите народи", заяви Тръмп.

Тръмп каза, ще обсъди със Си „горещи досиета“ като например сигурността, технологиите и изкуствения интелект, който той нарича от няколко дни „суперинтелект“, предадоха световните агенции.

На свой ред Си каза, че САЩ и Китай имат отговорността да развиват един ИИ, който да остане под човешки контрол и който да продължи да бъде в услуга на човечеството.

"Китай и САЩ са и двете нации, които са на първи план в областта на ИИ. Ние разполагаме със способността и отговорността да следим това изобретение да остане винаги под човешки контрол и да служи за добруването на народите“, заяви Си.

Китайският лидер също така съобщи, че двойка гигантски панди, емблематично животно на китайската дипломация, ще пристигнат след няколко дни в зоопарка на Атланта в САЩ, предадоха световните агенции.

"Гиганската панда винаги е била символ на приятелството между Китай и САЩ. След няколко дни двете панди – Пън Пън и Фу Шуан – ще пристигнат в новото си жилище в зоопарка в Атланта и ще се запознаят с американската общественост“, допълни Си.

Този трансфер на панди беше официализиран още през април, но точна дата на пристигането на двойката не беше съобщена тогава.