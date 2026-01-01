Окръжна прокуратура – Ловеч внесе исканията за вземане на мярка за неотклонение за двамата шофьори на камиони, превозвали месо за комбината в Ловеч, в които бяха открити големи количества марихуана и кокаин. Това съобщи говорителят на Окръжен съд – Ловеч Петя Иларионова.

Единият шофьор е обвинен, че без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – канабис в големи размери – 204 пакета с бруто тегло около 1,1 кг всеки. Другият шофьор също е обвинен за държане с цел разпространение на наркотици – кокаин с бруто тегло 15 кг на стойност 1,5 млн. евро.

Заседанията в Окръжен съд – Ловеч са насрочени за ранния следобед.

Припомняме, че двамата шофьори са български граждани. Те са задържани с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч за срок до 72 часа с цел довеждането им пред съда.