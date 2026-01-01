Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен ограничи ползването на водата от централното водоснабдяване за пиене и готвене в село Малко село, община Котел. Водата може да се използва за битови нужди, съобщиха от здравната инспекция.

Мярката е предприета след уведомление от управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД за възможни несъответствия в качеството на подаваната питейна вода.

Причината са строително-монтажни дейности по подмяна на водопроводната мрежа в селото. Според предоставената информация те създават технически затруднения при ефективната дезинфекция и обеззаразяването на водата.

Ограничението ще остане в сила до трайното възстановяване на дезинфекцията на водата от централното водоснабдяване. При промяна на условията за ползване на водата жителите ще бъдат уведомени своевременно, посочват от РЗИ – Сливен.

Припомняме, че през септември РЗИ въведе ограничения за ползването на питейна вода в Твърдица и Чинтулово.