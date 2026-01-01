Кандидатът за президент на Франция от крайната десница Марин льо Пен заяви, че страната няма да предоставя повече финансова помощ на Украйна, ако тя бъде избрана за държавен глава през следващата година, предаде АФП.

Изявлението ѝ дойде след среща с украинския посланик в Париж.

„Състоянието на публичните финанси на Франция вече няма да позволява на страната да предоставя финансова помощ на Украйна през следващите месеци“, посочи Льо Пен в официално изявление.

Тя обаче подчерта, че Франция ще изпълни вече поетите си ангажименти, включително тези, свързани със заем от Европейския съюз в размер на 90 млрд. евро.