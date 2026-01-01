Свързаността е инвестиция в икономическата устойчивост, растежа и по-тясното сътрудничество между партньорите в Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, която участва днес в Брюксел във Втората министерска среща по сигурност и свързаност.

Форумът беше посветен на напредъка в регионалната сигурност и свързаността през първата година от изпълнението на Стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион, както и на запазването на политическия импулс за реализиране на заложените в него приоритети. Сред тях са развитието на Транскаспийския транспортен коридор, укрепването на енергийната сигурност, привличането на инвестиции в цифровата свързаност и развитието на транспортните коридори.

БТА

Министър Петрова открои предстоящата Среща на върха за регионална свързаност, на която България и Европейската комисия ще бъдат домакини през пролетта на 2027 г. Форумът ще превърне общия стратегически интерес към свързаността в конкретни партньорства и инвестиционни проекти, насочени към повишаване на устойчивостта на мрежите. В специален панел участниците ще могат да представят конкретни инвестиционни предложения.

България, Гърция и Румъния работят съвместно и за развитието на транспортния коридор „Черно море – Егейско море“. Съвместният план за действие от октомври 2026 г. определя приоритетни проекти за подобряване на транспортната свързаност по направлението север–юг и на достъпа до Черно море, река Дунав и Егейско море.

Първата министерска среща по сигурност и свързаност се проведе на 20 октомври 2025 г. в Люксембург и постави основите за изпълнението на приоритетите на Стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион.