Няма да бъде премахвано обезщетението от 20 заплати при навършване на пенсионна възраст на магистратите, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС), председателя на Върховния касационен съд (ВКС), изпълняващият функциите (и.ф.) председател на Върховния административен съд, и.ф. главния прокурор и председателите на двете организации на съдебните служители - Национално сдружение на съдебните служители и Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Прави се възможното в рамките на бюджета да се запазят възнагражденията на магистрати и съдебни служители, каза министърът на правосъдието. Няма да бъдат премахвани по нормативен път парите за дрехи на служителите, но системата се нуждае от реформа, за да оптимизира разходите си, допълни министърът.

Той е категоричен, че възнагражденията за магистратите могат да вървят само напред, но не и назад. Правосъдният министър повторно заяви, че думите на председателя на бюджетната комисия на ВСС, че е поискал с писмо съкращение на магистрати, които нямат статут на несменяемост, съставляват „фалшива новина“. „Никога на никой министър на правосъдието не би хрумнала подобна идея“, каза Найденов, цитиран в съобщението. Диалогът трябва да се осъществява в дух на добронамереност и да не забравяме, че целта ни е обща, допълни министърът.

„Има времена, в които възможностите на бюджета се изчерпват. Нуждаем се от мотивирани за работа магистрати и от ефективна и добре работеща администрация“, каза още Найденов.

По време на срещата министърът припомни, че още през 2022 г. са разработени три модела на заплащане в съдебната система, като е направено проучване по темата с международния опит.

Намаляване на диспропорциите във възнагражденията между най-ниското и най-високото ниво в съдебната система и оказване на подкрепа на магистратите от районно и окръжно ниво, са част от мерките, които се нуждаят от широка обществена дискусия. Той припомни и заложеното в управленската програма в сектор „Правосъдие“ развитие на електронното правосъдие, което би спестило значителни бюджетни средства. „Въпреки че 2027 г. ще е трудна бюджетна година, нека поставим началото на диалога, за да се случи постепенната промяна и по този начин никой да не ходи със страх на работа. Съдебната система трябва да запази работещите си съдебни служители и да има мотивирани магистрати, каза още министър Найденов.

Участниците в дискусията обсъдиха конкретни мерки за намаляване на бюджетната тежест за съдебната система. Сред тях са намаляване на видовете дела, които стигат до върховните съдилища и увеличаване на съдебните такси. Участниците обосноваха пред министъра на правосъдието невъзможността за съкращения на съдебни служители. Според Боян Магдалинчев броят на служителите е съобразен с постъпленията на делата. „Водещата фигура трябва да е съдебната власт“, каза още Магдалинчев. Съдебната власт е държавна точно толкова, колкото такива са законодателната и изпълнителната, добави представляващият ВСС, цитиран в съобщението.

Допълнено е, че председателят на ВКС Галина Захарова се обявява за гарантиране на сигурността на получаваните възнаграждения от магистратите и ясни и обективни критерии за тяхното получаване. По думите на Захарова средствата са част от обективната независимост на съдии, прокурори и следователи. „Върховенството на закона означава съдебната власт да бъде защитавана“, каза още съдия Захарова, цитирана в прессъобщението. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че следва да има тесен контакт между законодателната, изпълнителната и съдебната власт, за да може обществото да бъде своевременно информирано за необходимостта от предлаганите мерки, без да възниква напрежение.

Целта на срещата е конструктивно обсъждане на въпросите, свързани с възнагражденията им. Миналата седмица служители от Софийската районна прокуратура инициираха национална петиция в знак на несъгласие с проектобюджета за 2027 г.