През м. май 2026 г. беше подаден сигнал към Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата за предстояща продажба на търг в Република Естония на мощехранителница (реликварий) от XVII в. с дарителски надпис за Бачковския манастир. Спешно бяха предприети необходимите действия за спиране и предотвратяване на сделката, съобщиха от Министерството на културата.

Мощехранителницата е с изключително висока научна, историческа и художествена стойност за българската държава, изработена е през XVII в. и е предмет на извършена кражба заедно с други предмети през 1999 г. от Бачковския манастир „Успение Богородично“.

В резултат от интензивна кореспонденция с Естонския съвет за национално наследство в Талин и след присъединяването към случая на специализираните дирекции на Министерството на вътрешните работи и Окръжна прокуратура – Пловдив, бяха приети представените доказателства за произход и незаконен износ от институциите на Република България.

Министерството на културата

В рамките на международна операция на 11.11.2026 г. в гр. Талин, Република Естония и в изпълнение на европейска заповед за разследване на Република България мощехранителницата беше върната. Културната ценност е получена от българска делегация, съставена от г-н Александър Трайков – гл. директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата, главен комисар Боян Раев – началник сектор и гл. инспектор Виктор Кирев от сектор „Престъпления срещу културно-историческите ценности“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и инспектор Вяра Вучкова – сектор „Организирана престъпност“, отдел „Интерпол“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – Министерство на вътрешните работи.

Операцията е ръководена от Окръжна прокуратура гр. Пловдив, Евроджъст и компетентните правоохранителни структури на Естония.

Министерство на културата изказва своите благодарности на подателя на сигнала, както и на г-жа Марилин Микерсон – директор на Естонския съвет за национално наследство, служителите на Гранична полиция на Естония и Естонската полиция - за ползотворното сътрудничество и за високия професионализъм.

Министерството на културата

Ефективното международно сътрудничество и координираните действия на българските и естонските институции показват ангажираността на Министерството на културата, Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи на Република България в противодействието на престъпленията срещу културното ни наследство и в опазването на националното и европейското културно богатство, необходимостта от засилване на взаимодействието с други държави, както и укрепване на капацитета на специализираните дирекции.