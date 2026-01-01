18-годишен младеж от Смолян е в болница в Пловдив с мозъчен хематом, след като 27-годишен мъж го ударил със стол по главата, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 112 в петък, 13 ноември, около 22:00 ч. Пред заведение на улица „Пазарска“ в Смолян избухнал скандал, който прераснал в бой. По данни на полицията 27-годишният мъж от село Широка лъка ударил младежа със стол по главата.

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Пострадалият е с мозъчен хематом и открита рана на главата. След като му е оказана първа помощ, е откаран в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

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27-годишният е дал проба за алкохол, която е отчела 1,99 промила. Той е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.