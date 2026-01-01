Принц Хари и съпругата му Меган няма да бъдат сред гостите на традиционната коледна служба на принцесата на Уелс в Уестминстърското абатство. Херцогът и херцогинята на Съсекс са останали извън списъка с поканените за събитието на 11 декември, чиято тазгодишна тема е „любов, доброта и грижа един за друг“ – послание, което придобива особена символика на фона на продължаващото напрежение в кралското семейство.
Очевидното пренебрежение прави впечатление на фона на тазгодишната тема на службата – „любов, доброта и грижа един за друг“. Очаква се повече от 1600 гости да присъстват на събитието в абатството, където принц Уилям и Катрин сключиха брак през 2011 г.
По традиция сред поканените са членове на кралското семейство, известни личности и хора, допринесли за своите общности.
Harry and Meghan not invited to the Princess of Wales' Christmas carol service at Westminster Abbey https://t.co/NjOfMXYmvr— Daily Mail (@DailyMail) November 14, 2026
42-годишният Хари и 45-годишната Меган се завърнаха във Великобритания през август след шест години живот в Калифорния.
Коледната служба се превърна в едно от емблематичните събития в календара на Катрин. Кралят и кралицата рядко присъстват, като предпочитат да оставят вниманието насочено към други членове на семейството.
Миналата година принц Уилям и трите деца на двойката – принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи – придружиха Катрин на събитието.
Сред останалите гости бяха Софи, херцогинята на Единбург, Зара и Майк Тиндал, както и принц Майкъл от Кент. Присъстваха още лейди Марина Уиндзор, внучка на херцога на Кент, нейната леля лейди Хелън Тейлър и братовчедка ѝ лейди Естела Тейлър.
Принцесите Беатрис и Юджини също бяха поканени, но отказаха да присъстват.
На събитието присъстваха и родителите на Катрин – Карол и Майкъл Мидълтън, брат ѝ Джеймс и съпругата му Ализи. Сред известните гости бяха актрисата Кейт Уинслет, певицата Кейти Мелуа и кулинарната легенда Дейм Мери Бери.
Междувременно се появиха информации, че Хари и Меган планират да поканят майката на херцогинята – Дория Рагланд, да прекара Коледа с тях.
Prince Harry And Meghan Markle Reportedly Left Off Kate Middleton’s Christmas Guest List https://t.co/G2rDj86Fkp https://t.co/zhxLmsp6Dd— The Blast (@TheBlastNews) November 15, 2026
Представители на принца и принцесата на Уелс, както и на херцога и херцогинята на Съсекс, не са коментирали информацията.