Когато херцогът и херцогинята на Съсекс се оттеглиха от задълженията си като работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г. и се преместиха в Калифорния, те донесоха със себе си нещо, което дори Холивуд трудно може да произведе – кралско семейство.

Но докато Хари и Меган постигнаха известен успех в шоубизнеса, присъствието им в Холивуд се оказа краткотрайно. А новината за намерението им да прекарват повече време във Великобритания беше посрещната в Калифорния по-скоро с безразличие, отколкото с изненада.

В преследването на американската си мечта двамата заявиха, че търсят нещо повече от финансова независимост.

В широко обсъжданото си интервю с Опра Уинфри през 2021 г. Меган описа свободата да взема сама решенията си като „освобождаваща“.

По-късно Хари заяви, че животът в Америка предлага на семейството му ниво на уединение и свобода, на което те „несъмнено не биха могли“ да се наслаждават във Великобритания. По думите му това е и животът, който майка му, принцеса Даяна, би искала за него.

Двойката се установи в Монтесито – престижен район, предпочитан от множество знаменитости, на няколко часа северно от Лос Анджелис. Сред съседите им са Опра Уинфри, Гуинет Полтроу и Роб Лоу.

EXCLUSIVE: Harry and Meghan's US Dream 'Shattered' Before UK Return https://t.co/hd0a1m3lxW pic.twitter.com/GSwpDjpjPa — Radar Online (@radar_online) August 27, 2026

Последваха многомилионни договори с компании за подкасти и стрийминг услуги, включително Spotify и Netflix.

„Те бяха изключително търсени. Имената им автоматично привличаха внимание и веднага попадаха в медиите“, казва Стейси Джоунс, главен изпълнителен директор на маркетинговата и PR агенция Hollywood Branded.

„В Холивуд има безкрайно много партита, събития и неща за правене, ако си знаменитост. Но скоро разбираш, че всичко това всъщност е свързано с популяризирането на нещо, което някой иска да продаде“, добавя тя.

А кралската двойка имаше много за продаване.

Принц Хари и Меган кацнаха във Великобритания – започват нов живот край Лондон (СНИМКИ)

Елизабет Холмс, журналистка и наблюдателка на кралското семейство в Лос Анджелис, автор на книгата „Нейно Кралско Височество: Толкова много мисли за кралския стил“, признава, че новината за отдалечаването на Съсекс от САЩ я е изненадала.

„Мисля, че част от причината да ме изненада беше усещането, че те някак си се установяваха в живота си в Калифорния“, казва тя.

Не всички обаче са разочаровани от отдалечаването им от САЩ. „Ню Йорк Поуст“, който често заема критична позиция спрямо двойката, посрещна новината със заглавието „Завръщане на трона!“, като заяви, че „дългият национален кошмар на Америка е приключил“.

Подигравките в таблоидите до голяма степен пренебрегнаха рядкото постижение на Хари и Меган в Холивуд. Те успяха да направят нещо, което повечето новодошли в Тинселтаун никога не постигат – да убедят някои от най-големите компании в индустрията да инвестират сериозно в тях.

Привличането на първоначалните инвестиции обаче се оказа по-лесно от поддържането на интереса към последващи проекти.

Многогодишният договор на двойката със Spotify, за който се съобщаваше, че е на стойност до 25 млн. долара, доведе до създаването на 12-епизодния подкаст на Меган „Архетипове“, в който гостуваха личности като Серена Уилямс и Марая Кери.

През 2023 г. обаче Spotify и Archewell Audio обявиха, че са се „взаимно споразумели да се разделят“.

Петгодишният договор с Netflix, подписан през 2020 г. и оценяван според различни публикации на между 60 и 100 млн. долара, доведе до създаването на няколко продукции.

По-късно обаче той беше заменен от по-малко доходоносно споразумение на фона на по-широкия спад в развлекателната индустрия.

Междувременно продуцентският бизнес на Съсекс претърпя значително текучество на служители. Според публикации някои бивши служители дори тайно са се наричали „Клубът на оцелелите от Съсекс“.

Хари също постигна значителен търговски успех, но до голяма степен когато продаваше собствената си история.

Мемоарите му „Резерва“ („Spare“) се превърнаха в издателски феномен, като според съобщенията той е получил аванс от 20 млн. долара.

Книгата е продадена в над шест милиона копия по света, което я превръща в една от най-бързо продаваните нехудожествени книги в историята.

Като част от промоцията на мемоарите си Хари проведе публичен разговор със специалиста по травма д-р Габор Мате, в който обсъди начина, по който кралското му детство е повлияло върху живота му.

В интервю за BBC Newsnight Мате описва Хари като „много приятен, много чувствителен“ човек, който прави всичко възможно, за да не предаде собствените си травми на децата си.

Херцогът на Съсекс остава изключително продаваем, когато темата е самият той, кралското семейство или каузите, с които отдавна е свързан.

Той стана главен директор по въздействието в базираната в Силициевата долина коучинг компания BetterUp и беше създател и изпълнителен продуцент на сериала на Apple TV+ „Аз, когото не можеш да видиш“, посветен на психичното здраве, заедно с Опра Уинфри.

Проектите му за Netflix до голяма степен са свързани с утвърдените му интереси. „Сърцето на непобедимия“ проследява ранени и контузени военни ветерани, които се подготвят за „Игрите на непобедимите“ (Invictus Games), основани от Хари, докато „Поло“ изследва друга от неговите страсти.

Нито една от двете продукции обаче не привлече вниманието, което предизвика шестсерийният документален сериал „Хари и Меган“ или разкритията в „Резерва“.

В една от сравнително редките си големи публични изяви Хари произнесе основна реч на неформално заседание на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през 2022 г. по случай Международния ден на Нелсън Мандела. Той говори за майка си, връзката си с Африка и наследството на Мандела.

Въпреки това изглеждаше, че му е трудно да се откъсне от ролята си на член на кралското семейство, дори от другата страна на Атлантика.

Що се отнася до бившата актриса от „Suits“ Меган, тя се насочи към кулинарни и лайфстайл продукции за Netflix.

Те представяха идиличния живот на семейството с очарователни спасени пилета, прясно отгледани ягоди и живописния фон на планините Санта Инес.

„С любов, Меган“ приключи след два сезона, но получи номинация за награда „Еми“ в категорията за изключителна лайфстайл програма.

Netflix също прекрати партньорството си с лайфстайл бранда на Меган – As Ever – по-рано тази година.

„Netflix произвежда филми. Netflix не произвежда сладко“, казва Джоунс, специалист по изграждане на брандове.

Критиците често атакуваха внимателно подбрания начин на живот, представян от Меган, като го определяха като неавтентичен. От гледна точка на брандинга обаче Джоунс признава, че дори негативната публичност може да има стойност, ако държи даден човек в центъра на обществения разговор.

Проектите на Меган я поддържаха видима и даваха на публиката нещо, което може да гледа или да купи.

„С преместването си във Великобритания изглежда, че те продължават да разчитат на близостта си до кралското семейство, за да се утвърждават или в някои случаи да я превръщат в комерсиална стойност“, казва Кинси Скофийлд, чийто едноименен подкаст е посветен на британското кралско семейство.

„Меган възприема образа на кралска особа, като продава чайове и плодови продукти чрез As Ever“, добавя тя.

Съсекс все още имат няколко проекта в процес на разработка. Наскоро те представиха документален филм за момичетата скаути, а също така работят по сценарен сериал, чието действие се развива в ексклузивния свят на поло отборите. Продукцията ще бъде реализирана от създателите на „Клюкарката“.

Но американският им опит като цяло разкрива границите на славата в Холивуд.

Славата може да ви отвори вратата, но не гарантира дълголетие.

„Холивуд преминава през изключително труден период и пейзажът е силно фрагментиран“, казва Джоунс.

Може би Хари и Меган вече не заемат позицията, която имаха, когато за първи път пристигнаха в Америка. Те могат да казват, че се връщат във Великобритания, за да бъдат частни граждани, но е малко вероятно някога да останат напълно на заден план.

„Те никога няма да бъдат частни граждани, където и да живеят, до края на живота си“, казва Джоунс.

„Те не са хора, които някога могат да се превърнат във фон. Те са звездите на собственото си шоу – или звездите в шоуто на някой друг. Дори да са звезди от по-ниско ниво, те все пак са звезди.“