Мерките за сигурност на принц Хари и съпругата му Меган са личен въпрос за двойката, посочи британският премиер Анди Бърнам, след като британски медии съобщиха, че двамата планират да се върнат да живеят във Великобритания, предаде Ройтерс.
На въпрос дали правителството ще плаща за охраната на двойката, Бърнам отговори: „Това е личен въпрос. Въпрос е за Хари и Меган и ние им желаем всичко най-добро в стъпките, които предприемат.“
Security arrangements for the Duke & Duchess of Sussex on their return to the #UK are a "private matter", Andy Burnham has said. The PM would not be drawn on how the royal couple's security would be funded and wished them "well in the moves they're making"https://t.co/Wn1MbW6IGm
Security arrangements for the Duke & Duchess of Sussex on their return to the #UK are a "private matter", Andy Burnham has said. The PM would not be drawn on how the royal couple's security would be funded and wished them "well in the moves they're making"https://t.co/Wn1MbW6IGm— Solihull Updates (@SolihullUpdates) August 20, 2026
Сигурността на Хари е спорен въпрос, откакто той се отказа от официалните си кралски задължения през 2020 г. и загуби автоматичната полицейска защита, която получаваше като високопоставен член на кралското семейство. Той оспори решението в съда, но загуби съдебната битка.
Шест години по-късно: Хари и Меган се местят в Обединеното кралство
Хари и Меган заминаха за Калифорния и се отказаха напълно от задълженията си на висши членове на кралското семейство през март 2020 г., точно когато пандемията от КОВИД-19 обхвана света. Двамата обаче продължиха да предизвикват обществено недоволство от САЩ.
Според съобщенията Хари и Меган планират да се преместят във Великобритания по-късно този месец заедно с двете си деца, като семейството ще живее в частен имот извън Лондон, пише още Ройтерс.