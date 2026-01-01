Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат да живеят във Великобритания този месец, шест години след като се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ, съобщиха британски и американски медии, цитирани от Ройтерс.
Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се преместят от Калифорния във Великобритания за продължителен период заедно с принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години, а децата ще започнат да ходят на училище там през септември, съобщиха сп. „Пийпъл“ и британският в. „Телеграф“.
Prince Harry and his wife, Meghan, have decided to return to the United Kingdom, but they won’t resume their roles as working members of the royal family, Britain’s Daily Telegraph newspaper reported https://t.co/2wnVCjq6K6— Bloomberg (@business) August 20, 2026
Нито говорител на Хари, нито Бъкингамският дворец коментираха информацията. Източник, близък до двойката, обаче потвърди, че съобщенията са верни.
Според „Телеграф“ двамата няма да се върнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралска резиденция.
King Charles Learned of Prince Harry and Meghan Markle’s Move Back to the U.K. Days Ago https://t.co/PFFI9qt2PR— People (@people) August 19, 2026
Двойката напусна Великобритания през март 2020 г., което предизвика напрежение, след като двамата многократно отправиха критики към кралското семейство и монархията.
Миналия месец семейството посети Великобритания, а крал Чарлз се срещна с внуците си за първи път от 2022 г.