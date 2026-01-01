Принц Хари пристигна във Великобритания без съпругата си Меган Маркъл и децата им Арчи и Лилибет, след като, по информация на Daily Mail, е загубил възможността да отседне в Бъкингамския дворец, тъй като не е потвърдил навреме поканата на крал Чарлз III.
Според изданието кралят е поискал окончателен отговор до края на миналата седмица, за да може да бъде организирано настаняването. Първоначално Хари отказал предложението, а впоследствие променил решението си, но вече било твърде късно. От двореца обяснили, че необходимата организация, персонал и мерки за сигурност вече не могат да бъдат осигурени.
Херцогът на Съсекс е във Великобритания за петдневна програма, включваща ангажименти в Лондон и Бирмингам, сред които отбелязването на една година до началото на Игрите „Непобедими“ през 2027 г.
Prince Harry lands in the UK amid a palace lodging dispute and a looming privacy court ruling, as Invictus Games events unfold under mounting scrutiny. The clash between royal protocol and personal rights fuels the debate. pic.twitter.com/v3P6MaC0qW— Azat TV (@azattelevision) July 7, 2026
Разминаване между двореца и екипа на Хари
В понеделник екипът на принц Хари е уведомил медии, че той ще отседне в Бъкингамския дворец. Малко по-късно обаче източници от кралското домакинство опровергаха тази информация и заявиха, че херцогът не е приел поканата в определения срок, въпреки че е разполагал с няколко седмици да вземе решение.
В официално изявление говорител на Хари изрази разочарование и обвини Бъкингамския дворец, че е оттеглил предложението в последния момент.
От двореца отговориха, че първоначално са получили официален отказ, а последвалото желание за приемане на поканата е дошло твърде късно, когато вече не е било възможно да се организира престоят.
Prince Harry, Duke of Sussex, arrives for The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice at Chatham House in London, England. Prince Harry, Duke of Sussex, has returned to the United Kingdom to mark one year until the Invictus Games 2027. Reports suggest that… pic.twitter.com/GJbWGsvyng— Getty Images Entertainment (@GettyVIP) July 7, 2026
Спорът за сигурността остава
Случаят е пореден епизод от продължаващия спор между принц Хари и британските власти относно нивото на охрана, което той и семейството му получават при посещенията си във Великобритания.
След като загуби правото на постоянна полицейска охрана, Хари трябва предварително да уведомява властите за всяко свое посещение, като необходимите мерки се определят за всеки случай поотделно. Според неговия екип именно необходимостта от организиране на алтернативна сигурност е забавила окончателното решение относно престоя му.
Prince Harry arrives in UK amid security spathttps://t.co/RTziYqXOXr pic.twitter.com/fGPv9xZVB6
Prince Harry arrives in UK amid security spathttps://t.co/RTziYqXOXr pic.twitter.com/fGPv9xZVB6— Jacaranda FM Newswatch (@JacaNewswatch) July 7, 2026
Меган и децата не го придружават
Меган Маркъл, принц Арчи и принцеса Лилибет не пристигнаха с Хари във Великобритания. Според източници, близки до семейството, те се намират в Европа и не е изключено да се присъединят към него по-късно през седмицата.
Очаква се Меган да участва заедно със съпруга си в събитие в Бирмингам, посветено на Игрите „Непобедими“. Засега няма официално потвърждение дали Арчи и Лилибет ще пътуват до Великобритания.
Междувременно британски медии съобщават, че се обсъжда възможността принц Хари да се срещне насаме с крал Чарлз III, макар подробностите около евентуалната среща да се пазят в тайна. Според същите източници е малко вероятно по време на посещението да има среща с принц Уилям и Катрин, принцеса на Уелс.