Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, избрани с листата на ДПС, вече са част от групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент. Това беше обявено в началото на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург на 8 юли.

Досега двамата бяха независими членове на Европейския парламент, след като в края на 2024 г. напуснаха политическата група „Обнови Европа“.

С присъединяването на Йончева и Кабилов групата на Европейските консерватори и реформисти вече има 84 евродепутати от 19 държави членки на ЕС. Тя е четвъртата по големина политическа група в Европейския парламент, което ѝ дава значителна тежест при формирането на мнозинства по ключови законодателни инициативи.

Според официалното представяне на групата ЕКР защитава политика, основана на т.нар. „еврореализъм“, уважение към националния суверенитет и реформиране на Европейския съюз с акцент върху икономическия растеж, конкурентоспособността и сигурността.

Сред приоритетите на политическото семейство са укрепването на външните граници на ЕС, кохезионната политика, защитата на националните интереси на държавите членки и ограничаването на прекомерната централизация на европейските институции.

В сферата на енергетиката и климатичните политики ЕКР критикува мерки, които според групата могат да навредят на европейската индустрия, конкурентоспособността и енергийната сигурност. Представителите на групата също така заявяват подкрепа за религиозната свобода, европейските културни традиции и борбата срещу радикализацията и екстремизма.