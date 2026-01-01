Само два дни след откриването по метростанция „Генерал Владимир Вазов“ има поражения.

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Стъклата на покривната конструкция са напукани и според запознати това не е вследсвие на вандалщина.

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Ескалаторът също не работи.

Тържествена церемония: Откриха новите метростанции с гвардейци, гайда и духова музика (СНИМКИ)

Припомняме, че новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” беше открито тържествено на 14 август.

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Трасето е с дължина близо три километра и включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

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Специално за откриването Столичната община и „Метрополитен“ бяха подготвили тематична музикална програма за всяка от спирките по новия участък.

Очаква се удължаването на линията до кв. „Левски“ да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват подземната железница, а общо над 500 000 пътници да ползват метрото в София.

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Разширението осигурява по-бърза и по-удобна транспортна връзка за жителите на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%. подготвили тематична музикална програма за всяка от спирките по новия участък.