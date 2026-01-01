Новият участък по Линия 3 на столичното метро по бул. „Владимир Вазов” се открива днес. Трасето е с дължина близо три километра и включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Терзиев инспектира новия участък на третата линия на метрото заедно с музиканта Александър Колев (СНИМКИ)

БТА

Специално за откриването Столичната община и „Метрополитен“ са подготвили тематична музикална програма за всяка от спирките по новия участък.

БТА

На метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ музикантът Александър Колев ще изпълни няколко популярни произведения. В репертоара му е включена авторска песен, посветена на метрото, както и „Синева“ – една от емблематичните песни, включени във филма „Гунди – Легенда за любовта“, посветен на легендата на „Левски“ Георги Аспарухов.

БТА

На метростанция „Бесарабия“ ще звучи музиката на Дима Труфкин – бесарабски българин от Украйна, избрал преди няколко години България за свой втори дом. Като музикант и преподавател по гайда и тромпет в читалище „Васил Левски“, той посвещава усилията си на съхраняването на българската народна музика и предаването ѝ на младите поколения.

БТА

На метростанция „Ген. Владимир Вазов“ ще свири Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част.

Очаква се удължаването на линията до кв. „Левски“ да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват подземната железница, а общо над 500 000 пътници да ползват метрото в София. Разширението осигурява по-бърза и по-удобна транспортна връзка за жителите на „Подуяне“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“ и „Левски“, както и за пътуващите от автомагистрала „Хемус“. Очаква се автомобилният трафик в района да намалее с до 25%.

БТА

Новият участък с дължина близо три километра включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика. Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.

Разширението на Линия 3 от метростанция „Хаджи Димитър“ до ж.к. „Левски“ е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 282 321 041 лв. без ДДС (144,3 млн. евро).

„Метрото е гръбнакът на градския транспорт и трябва да се развива заедно с автобусите, трамваите, тролейбусите и довеждащия транспорт. Когато тези елементи работят заедно, хората получават реален избор да оставят автомобила и да стигат по-бързо и удобно до мястото, за което са тръгнали. За мен е важно да гледаме поне 10 години напред, а не да мислим кой ще пререже следващата лента“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев при откриването на трите нови метростанции по бул. „Ген. Владимир Вазов“ – „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

„Това е отборна работа – години работа, технологични и организационни предизвикателства и, разбира се, осигуряване на сериозно финансиране. Благодаря на всички, които са участвали в реализацията – на екипа на „Метрополитен“, на проектантите и строителите, на колегите от Столична община, на предишната администрация и на всички правителства, допринесли за този проект“, посочи Терзиев.

Четири допълнителни метровлака „Сименс“ ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на три километровото разширение на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община през юли. Новите влакове са оборудвани с високотехнологични системи, които автоматично определят местоположението им по трасето и поддържат постоянна връзка с центъра за управление на движението. В третата линия е внедрена телекомуникационна система за управление на влаковете (CBTC), която осигурява бързо и сигурно придвижване.

Строителството на разширението на третата линия по бул. „Ген. Владимир Вазов“ започна на 21 март 2022 г. и е изпълнено изцяло подземно. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост със средства в размер на 282 321 041 лв. без ДДС, или 144,3 млн. евро.

В края на май четири нови метровлака „Шкода“ влязоха в експлоатация по линиите на софийското метро. Новите композиции заменят част от най-старите метровлакове по линии 1, 2 и 4 и ще осигурят по-комфортно пътуване за пътниците, каза тогава столичният кмет.