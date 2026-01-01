Опашка от около 18 километра от тежкотоварни автомобили се е образувала по автомагистрала (АМ) „Марица“ между Свиленград и граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“, съобщиха за БТА от ръководството на пункта.

Причината за натрупването е засиленият търговски обмен през последните дни, уточниха от ръководството на ГКПП „Капитан Андреево“.

През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на българския граничен пункт за едно денонощие, посочиха от ръководството.

Създадена е организация за недопускане на пътнотранспортни произшествия в района на колоната. На място са разположени патрули на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР – Хасково.