Близо 6,5 милиарда евро са разходите за пенсии от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за първата половина на 2026, а увеличението спрямо миналата година е 10,2 процента. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

В структурата на общите разходи те заемат най-голям дял - 6496,0 млн. евро. Броят на пенсионерите за юни 2026 г. е 2 069 079, което е увеличение с 12 701 (0,6%) пенсионери в сравнение със същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за юни 2026 г. е 517,08 евро. Спрямо юни 2025 г. той е по-висок с 42,34 евро (8,9%).

НОИ: Почти 4,9 млрд. евро са разходите за пенсии и обезщетения от началото на годината

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет към юни 2026 г. възлиза на 4105,5 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., те нарастват с 403,1 млн. евро (10,9%). Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за полугодието на 2026 г. е 7280,4 млн. евро. В сравнение с първата половина на миналата година, разходите бележат увеличение с 643,3 млн. евро (9,7%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към юни 2026 г. са в размер на 735,6 млн. евро. Отчетените разходи са с 38,3 млн. евро (5,5%) повече спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към юни 2026 г. е 3 178,3 млн. евро.

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юни 2026 г. възлиза на 39,2 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г. приходите нарастват с 2,7 млн. евро. Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към юни 2026 г. са в размер на 33,8 млн. евро. Извършените разходи са с 4,9 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г. Общата сума на приходите по бюджета на фонда към юни 2026 г. възлиза на 1059,6 хил. евро. Постъпилите са със 185,7 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към юни 2026 г. са в размер на 670,8 хил. евро, а извършените разходи са с 63,1 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

НОИ вече превежда обезщетения по Revolut и по сметки зад граница

В началото на август от НОИ съобщиха, че от 1 август 2026 г. е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които може да се превеждат парични обезщетения и гарантирани вземания. След тази дата сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително и по Revolut.