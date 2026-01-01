От 1 август 2026 г. е разширен кръгът от лични платежни сметки, по които Националният осигурителен институт може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания. След тази дата сметката може да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство, включително и по Revolut.

Условието е сметката да е достъпна за преводи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 260/2012, който урежда кредитните преводи и директните дебити в евро в рамките на SEPA (Единната зона за плащания в евро).

Промяната е въведена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., с който са направени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Досега обезщетенията и гарантираните вземания от НОИ се получаваха по лична платежна сметка, водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на такъв доставчик, извършващ дейност на територията на България, посочиха от осигурителния институт.

Лични платежни сметки, водени от доставчици на платежни услуги, установени в други държави извън ЕИП (напр. Швейцария, Обединеното кралство, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония и т.н.), не попадат в обхвата на промените.

Промяната е възможност, а не задължение, уточняват от НОИ. Хората, които вече получават обезщетенията или гарантираните си вземания по българска банкова сметка, не трябва да предприемат никакви действия.

На 22 юли парламентът одобри на второ четене законопроекта за бюджета на ДОО за 2026 г. Два дни по-късно депутатите гласуваха окончателно и държавния бюджет за настоящата година.