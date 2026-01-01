Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи, написа президентът Илияна Йотова във Facebook профила си.

Тя отбелязва, че се е срещнала и обсъдила с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров и неговия екип дейността на IT компанията в България и плановете й за бъдещо разрастване. Компанията разработва и предоставя информационно-технологични решения за няколко подразделения на германската "Шварц Груп" – две търговски вериги, компания за рециклиране PreZero и производствената компания Schwarz Produktion.

Schwarz Digits Bulgaria планира създаването на голям център за данни. Разработването на технологичен капацитет у нас ще насърчи и постигането на нужния дигитален суверенитет в Европа, се посочва още в публикацията.

Неслучайно България беше избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски страни за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. А Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT се утвърди като научен център от световна величина, коментира Илияна Йотова.

Припомняме, че преди дни президентът Илияна Йотова се срещна с европейския комисар за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева. Те обсъдиха многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (ЕС) за периода 2028-2034 г. Обща беше позицията, че европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез кохезионни политики, изграждане на единни капиталови пазари, опростяване и гъвкавост на процедурите за финансиране по европейските програми, инвестиции във високите технологии и изкуствения интелект.