Колкото по-високо е водното съдържание в един месен продукт, толкова по-лесно е в него да бъдат влагани различни добавки за увеличаване на теглото и подобряване на външния вид. Най-уязвими към подобни практики са малотрайните месни продукти и месните заготовки, коментира за Радио Варна технологът и преподавател в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Светлана Петрова.

Обвивката на някои сурови наденици например служи като държач на водата и малкото количество месо в нея, а това кара потребителите да "режат водата", поясни Петрова. В този вид колбас се слагат и добавки, които правят така че продуктът да изглежда плътен, когато е суров. При термична обработка обаче голяма част от водата изтича, допълни експертът. Широко приложение в месните продукти у нас намират и добавки на основата на водорасли - алгинати, както и вещества, получени от растителни суровини, които се използват за подобряване на консистенцията и влагозадържащите свойства на храните. Така се получава прах, който няма нищо общо с месо, поясни експертът.

Високото водно съдържание се наблюдава и при част от прясното месо на пазара, като този процент е най-висок при пилешкото месо, следван от свинското. Говеждото месо традиционно съдържа по-малко вода. В същото време у нас липсва задължителен стандарт, който да изисква рутинно изследване на водното съдържание на месото преди преработка, подчерта Светлана Петрова.

Според българското и европейското законодателство производителите са длъжни да описват в етикета всички добавки и консерванти, включително тези, които имат функция за влагозадържане.

Сериозно предизвикателство пред производителите у нас е необходимостта от по-дълъг срок на годност заради сложната логистика по веригата на доставка. Продуктите преминават през складове и търговски обекти, преди да достигнат до крайния потребител, което често води до използването на консерванти и други добавки за удължаване на трайността.

Продуктът първо отива до централния склад, след което - до конкретния магазин в конкретния град. Така производителят трябва да удължи срока с минимум 4 дена, изчисли Петрова.

По-честата консумация на прясно месо и закупуването му директно от производителя или транжорната намалява необходимостта от допълнителни консерванти и технологични добавки, посъветва Петрова. При покупка на месни продукти е добре да се предпочитат тези с ясен състав и видимо съдържание на месо. Колбас или прясно месо, закупени от транжорна, идват на трапезата ни по съкратен път, по който не се изисква голяма трайност и влагане на много консерванти, обясни още Светлана Петрова.