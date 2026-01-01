Хванаха издирван мъж за грабеж след опит да осуети полицейска проверка, съобщиха от МВР.

32-годишният мъж е задържан на 28 август. Той е обявен за общодържавно издирване във връзка с досъдебно производство за грабеж.

По-рано от Районно управление-Велики Преслав била получена информация, че издирваният е засечен да управлява автомобил. Той не се подчинил на подадените сигнали за спиране и продължил движението си.

В района на село Партизани автомобилът е бил забелязан от предварително позициониран екип на районното управление в Провадия.

Водачът отново отказал да спре и направил опит да се отдалечи, а полицаите го последвали. При достигане на изградено по маршрута контролно-пропускателно съоръжение, 32-годишният продължил движението си и блъснал с автомобила полицейски служител, намиращ се на банкета.

След удара колата напуснала пътното платно и попаднала в крайпътна канавка. Издирваният е задържан непосредствено след това. Пострадалият полицай е настанен в болница с фрактура на дясната бедрена кост, без опасност за живота.

Задържаният мъж е бил обявен за издирване във връзка с разследване за грабеж, извършен след заплаха с пистолет и последващо принудително изтегляне и превеждане на общо 70 000 евро.

За причинената на полицейския служител средна телесна повреда е образувано отделно досъдебно производство. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.