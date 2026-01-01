Мъжете срещат трудности при отслабването заради липсата на подкрепа и възприемането на диетичните програми като „женско пространство“, показва ново проучване. Резултатите подчертават влиянието на представите за пола върху стремежа към намаляване на теглото.

Изследването, публикувано в научното списание PLOS One, установява още, че съревнованието и социалното взаимодействие могат да увеличат вероятността мъжете да постигнат успех при отслабването.

Екип от Университета „Англия Ръскин“ във Великобритания е провел проучването сред малка фокус група от мъже на възраст над 30 години, повечето от които са бели, женени и образовани.

На въпрос за предишния им опит с отслабването мнозинството изразили негативно отношение към диетите заради ограниченията и обещанията за бързи резултати.

„Мисля, че диетите често представляват краткосрочна и крайна програма и е много трудно да бъдат спазвани продължително“, заяви един от участниците, цитиран от „Евронюз“.

„Мисля, че „диета“ е много негативна дума, защото веднага щом я споменете, всички автоматично си мислят: ограничения, ограничения, ограничения“, посочи друг.

Участниците възприемат и културата около диетите като по-скоро женска сфера заради силния акцент върху външния вид и начина, по който програмите за отслабване традиционно се представят.

„Когато разглеждате статии онлайн или предавания за отслабване по телевизията, винаги виждате жени. Винаги присъства посланието, че жените трябва да изглеждат слаби“, разказа един от мъжете.

Проучването обаче установява, че когато мъжете получават подкрепа от своите партньорки, тези нагласи губят част от значението си и мотивацията им да преодолеят първоначалните трудности при отслабването се увеличава.

„За някои от мъжете в проучването единствената причина да са успявали да отслабнат в миналото е, че съпругите им на практика са контролирали начина, по който протича програмата“, заяви Джъстин Робъртс, професор по хранителна физиология в Университета „Англия Ръскин“ и съавтор на изследването.

„Имаше и мъже, които говореха за наставник - човек с опит или експертни познания, на когото могат да се доверят, или някой, който вече е преминал през програмата и може да им покаже пътя“, добави той.

Затлъстяването остава един от най-сериозните здравни проблеми в световен мащаб. Данните на Световната здравна организация показват, че през 2022 г. 43% от хората над 18-годишна възраст са били с наднормено тегло, а 16% са живели със затлъстяване.

Данните на британската Национална здравна служба за 2024 г. показват, че наднорменото тегло е по-разпространено сред мъжете - 70% спрямо 62% при жените.

Авторите признават ограниченията, свързани с подбора и малкия брой участници в изследването. Резултатите обаче поставят по-широкия въпрос за начина, по който програмите за отслабване са структурирани и представяни, и как това може да допринася за повтарящи се неуспешни опити.

Робъртс смята, че шансовете на мъжете за трайни резултати могат да се увеличат чрез по-добра подкрепа, редовно проследяване на напредъка и индивидуални стратегии за преодоляване на трудностите.

„Ако още в началото успеете бързо да установите тези проблемни моменти, така че хората да избегнат подобни капани, вероятността да постигнете устойчиви резултати е по-голяма“, каза той.