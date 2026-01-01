Красив, сюрреалистичен и зловещо празен, виенският музей на глобусите е единственият в света, посветен на тази тема, пише Би Би Си в репортаж от австрийската столица.

Разположен в сграда от XVII век, музеят се намира само на няколко крачки от някои от най-известните и препълнени забележителности на града. Музеят представя над 220 редки и антични глобуса, повечето от които са създадени преди 1850 г., вариращи от внушителните глобуси на Коронели до миниатюрни, сгъваеми джобни глобуси.

Обширната колекция на музея надхвърля границите на географията, за да разкрие как човечеството е картографирало и си е представяло Земята и небесата над нея. Това е хроника на човешкото любопитство и – в най-буквалния смисъл – историята на нашия свят.

„Глобусите показват промяната в нашето въображение за планетата ни“, казва Николаус Шобесбергер, директорът на музея. „И това е единственото място в света, където можете да видите толкова много от тях наведнъж.“

Посетителите започват с разходка из „Златния кабинет“ – разкошна зала с вековни фрески, изобразяващи сцени от гръцката митология. Тя служи като фон за зашеметяваща колекция от инструменти, свързани с глобусите, които илюстрират орбитата на Земята около Слънцето, и сфери, които използват система от пръстени, за да визуализират движенията на небесните тела.



На много стар глобус Азия е все още с неясни контури, хипотетичен южен континент замества Австралия и Антарктида, а Тихият океан е населен с морски чудовища вместо с острови. На друг астрологическите наблюдения от епохата на Ренесанса съжителстват с излитащия Пегас и Персей, размахващ отсечената глава на Медуза.

„Това са едни от най-старите глобуси, които имаме в колекцията си“, казва Шобесбергер.

Някои експонати показват предразсъдъците от колониалната епоха с изящно изрисувани сцени, изобразяващи коренното население като канибали. На един от тях африканските брегове са осеяни с испански и португалски знамена, показващи „собственост“.

Един от любимите експонати на Шобесбергер е лунен глобус от 1961 г. Предната част на Луната е изчертана с голяма прецизност. Задната страна обаче е изцяло бяла ивица, умишлено оставена празна, тъй като обратната страна на Луната все още не е била наблюдавана. Актуализиран лунен глобус, изработен две години по-късно, който също е изложен, съдържа липсващата част.

Много ценен е глобусът, завършен от Мартин Бехайм през 1492 г., годината, в която Христофор Колумб отплава на запад, и който показва свят без Северна и Южна Америка. Между Европа и Азия има просто необятно море.

Всъщност из цяла Виена има около 50 глобуса, разположени на покриви и фасади. Музеят дори ги отбелязва на виртуална карта в новата си изложба, насърчавайки хората да поглеждат нагоре, докато се разхождат из града, уточнява Би Би Си.