Десетгодишният Карим Талип от село Сатовча не прекарва лятната ваканция на морето или само в игри. Той е зает да се подготвя за състезание.

В началото на август Карим спечели два медала на международното състезание по английски език TeenEagle в Оксфорд.

От Острова той се връща със сребърен медал от състезанието по правопис TeenEagle Spelling и бронзов от надпреварата Productive Skills, в която показва уменията си да използва английския език активно.

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Карим се явява на състезанието за първи път. Той е четвъртокласник в „Св. св. Кирил и Методий“ в Сатовча и е единственият участник от училището си. Той е и най-малкият от българската група, с която се явява на състезанието.

Учи английски от първи клас, но още на тригодишен проявява интерес към езика. Майка му забелязва, че още от малък говори на английски вместо на български с братовчедка си, която живее в Англия.

Освен в училище Карим посещава и допълнителни курсове по английски, където всъщност разбира за състезанието. Подкрепен от своя учител и майка си, той с ентусиазъм се включва в международната надпревара.

Емине, майката на Карим, споделя, че го записала на допълнителни часове по английски език, защото английският в училище не му бил достатъчно интересен. Учителката му е споделила, че той има повече знания от съучениците си, но няма как да му се дава различен материал от този на останалите деца в класа.

„В училище на децата, които са напред, им е скучно, има такива, които пък изостават и за тях е трудно“, казва Емине.

Личен архив

За да му е интересно, е било необходимо да му се предложи нещо различно от училищната програма, която за него не е била достатъчно привлекателна.

Преди да стигне до Оксфорд, Карим преминава онлайн тест, който решава с резултат от 92%. Това му дава възможност да участва в голямото състезание в Англия.

По време на състезанието участва и в дебати, в които трябва да защити тезата „Защо е хубаво да имаш добър учител“. По думите му дебатите не минали добре. Но когато му зададох същия въпрос на български език, Карим обясни:

„Добрите учители не правят много забележки и подкрепят децата.“

Казва, че медалите не са тежки, но е горд, че ги е спечелил. Успехът му е донесъл радост и вълнение.

Попитан как се печелят два медала още при първото участие в състезанието, Карим разказва, че има дарба да учи бързо.

Той е готов да се яви на състезанието и следващата година.

Любимият предмет в училище на Карим обаче не е английският език, а физическото възпитание и спортът.

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Какво би казал на съучениците си в цялата страна, които имат съмнения да участват в подобно състезание?

Не е нужно да си много добър, всеки може да се подготви, но трябва учене. Може да не си добър в училище, но ако се стегнеш, можеш да успееш и да покажеш добри резултати на състезание, без значение по какво е то. Важно е да се подготвиш.

Той не знае какво означава думата „реформа“, но според него учителите са най-важните хора в света и няма как без тях. Те дават знания на учениците. Според Карим учителите трябва да получават по-високи заплати.

Какво му трябва на един ученик, за да ходи с желание на училище?

Подкрепа и подготовка, както и да се учи лятото.

За какво мечтаеш?

Да построя скоростно влакче и да стана метеоролог.

А българският език труден ли е?

Да, малко е труден. Английският е по-прост и по-лесен за научаване.

Според Карим думата „мотивация“ означава „да искаш да правиш нещо“. Той веднага я произнася и на английски, но не я е чувал в училище. Езикът му харесва и това е неговата мотивация да го изучава.

Според него езиците откриват възможности пред хората, като даде пример:

„Ако иска някой да се премести да живее в друга държава, трябва да научи езика, а в почти всяка една държава се говори на английски език.“

Момчето разказва, че се е сприятелило с дете от Малайзия по време на състезанието и ако не знаеше английски, а говореше само български, нямаше да могат да общуват. Карим разказва, че новият му приятел не е знаел нищо за България, но той му е разказал за страната ни. Сега вече знае коя е столицата ни.

Искаш ли да живееш в друга държава?

Не, харесва ми тук, в Сатовча.

На кого ще посветиш медалите си? Какво би направил с тях, за да предадеш послание чрез тях?

Медалите бих ги оставил в моята класна стая или в училищния коридор, за да подкрепям другите деца и те да станат като мен, и те да са добри по нещо. Ще ги посветя на моите учители по английски език, защото те ми помогнаха и съм им признателен.