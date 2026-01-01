Две ученички от 10-и клас в СУ „Иван Николов Момчилов“ в град Елена са с най-добро класиране в България за участие в Международно младежко компютърно състезание по креативен дизайн, съобщиха от учебното заведение.

В Adobe Certified Associate World Championship участниците изграждат графичен проект с едновременното използване на Photoshop, Illustrator и InDesign. Тази година в квалификациите участваха голям брой ученици от над 100 държави. С най-добро класиране в България са Никол Миндизова и Сияна Чергиланова от 10А клас на училището в Елена.

Те са в основата на отбора, който с още един състезател от Бургас, ще представи България на световните финали в Анахайм, Калифорния. Надпреварата ще се проведе от 26 до 29 юли 2026 г.

От учебното заведение са открили сметка, в която желаещите да подкрепят участниците, могат да дарят средства. За участието им са необходими 7000 евро, които ще включат самолетните билети и престоя в САЩ по време на състезанието.

Банкова сметка: BG02CECB97903198195101

Основание: Състезание САЩ

Получател: СУ „Иван Н. Момчилов“

Събират се средства и на място в училището, а при нужда от договор за дарението обявенит телефон е 087 753 6718.