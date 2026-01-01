Руският президент Владимир Путин заяви днес, че задачите в рамките на съвместните руско-беларуски учения с ядрена насоченост са били "изцяло изпълнени", предаде Ройтерс.

Той наблюдава маневрите заедно с беларуския си колега Александър Лукашенко.

Руското Министерство на отбраната съобщи днес, че по време на ученията са били изстреляни междуконтинентална балистична ракета "Ярс" и свръхзвукова ракета "Циркон" като част от изпитанията на стратегическите сили.

Путин обяви също, че Русия ще продължи да модернизира Ракетните войски със стратегическо предназначение (РВСН) чрез въвеждане на нови ракетни комплекси както със стационарно, така и с мобилно базиране, предаде ТАСС. Той припомни, че наскоро са били проведени успешни изпитания на междуконтиненталната балистична ракета "Сармат", която според него притежава „високи тактико-технически характеристики“ и е способна да преодолява всички съвременни и перспективни системи за противоракетна отбрана.

Путин допълни, че Русия ще продължи да приема на въоръжение нови атомни подводници, както и нови и модернизирани стратегически бомбардировачи.