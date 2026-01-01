Народното събрание (НС) обсъжда и гласува законопроектите на второ четене глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения или направено възражение, текстовете не се четат в пленарната зала, прие временната комисия за правилника на Народното събрание. Ще се обсъждат приетите на първо четене текстове, предложенията на народни представители, постъпили между двете четения, както и предложенията на водещата комисия, включени в доклада ѝ. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки.

Депутатите ще могат да обосноват направени предложения в рамките на три минути за всяко предложение. Досега народният представител можеше да направи това в рамките на пет минути.

По текстове, чието съдържание е определено от вече гласувани от НС текстове по обсъждания законопроект, се допускат само редакционни и правно-технически предложения в рамките на една минута.

Комисията прие също законопроектите и докладите да бъдат предоставени на народните представители не по-късно от 24 часа преди пленарно заседание. Досега срокът беше не по-късно от 72 часа. Прието бе постоянните комисии да разглеждат законопроекти не по-рано от 48 часа от разпределянето им. Срокът до момента беше не по-рано от 72 часа.

Съкращават времето за дуплика на депутатите в Народното събрание

Росица Кирова от ГЕРБ-СДС отбеляза, че съкращаването на срока не води до по-качествен законодателен процес. По думите ѝ е по-важно да има добра воля, законодателните процедури да бъдат спазвани и да има ясни правила.

Съкращавате срока, в който и вашите колеги ще трябва да защитават законодателството, предложено от вашия Министерски съвет, и това може да доведе до затруднения. Съкращаването не води до нищо и ще се въздържа от гласуване на предложението, каза Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ заяви, че съкращаването е ненужно и по законодателния процес не трябва да се препуска. Той добави, че предложените срокове не носят никакъв позитив за Народното събрание.

Въвеждането на твърде кратки срокове няма да помогне. Прибързаното приемане може да е по-фатално, отколкото забавянето, посочи Надежда Йорданова от „Демократична България“.

Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в парламента до деня, в който водещата комисия започва обсъждането, като се изготвя един доклад за всички обсъждани законопроекти, реши временната комисия.