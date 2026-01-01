Володимир Зеленски и съпругата му Олена / БТА

Украинският президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска поздравиха украинците по повод Деня на украинската риза вишиванка (риза, открояваща се със специфични шевици - бел. ред), предаде Укринформ.

Укринформ посочва, че  Зеленски е публикувал съобщение в Teлеграм заедно със снимка на него и съпругата му.

"Векове наред сме били очаровани от нейния мотив. Но сега е наш ред сами да създадем мотива – чрез нашия живот, нашата борба и всяка нова стъпка, която правим", каза президентът.

Той подчерта, че украинците "бродират със собствените си ръце, защитавайки това, което им е скъпо, възстановявайки разрушеното, лекувайки рани, обучавайки децата и продължавайки да се учат сами."

"Ние съхраняваме паметта си и градим бъдещето. Честит Ден на вишиванката, Украйна! Празнуваме съдбата, която бродираме в независимост!“, добави Зеленски.

Украйна традиционно празнува този ден в третия четвъртък от май.

Пламен Йотински/БТА
