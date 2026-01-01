Зарядно на тротинетка се запали и предизвика пожар в Шуменско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в стая на къща на ул. “Преслав“ в село Хан Крум.

По данни на собственика на имота е била оставена да се зарежда тротинетка.

По всяка вероятност зарядното е дало на късо и се е запалило.

В пламъците са унищожени две тротинетки, едно електрическо колело, мебели, домашно имущество, опушни са около 100 кв.м. стени.

Пламъците са погасени с помощта на 500 литра вода. Къщата е спасена от опожаряване.