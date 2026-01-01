64-годишен шофьор с положителна проба за алкохол предизвика зрелищна катастрофа в Шумен, съобщиха от полицията.

На 20 май той е ударил два автомобила на бул. “Ришки проход“ към изхода на града.

Хванаха шофьор с положителна проба за алкохол, баща му опитал да осуети проверката

Колите са се движили пред него, счупил ограда на паркинга на магазин на булеварда, качил се през тревните площи и спрял.

Бил е във видимо нетрезво състояние. Тестът му е отчел 2,51 промила. Не е дал кръвна проба за химичен анализ. Мъжът е задържан. Автомобилът е иззет.