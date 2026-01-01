Остават броени часове до крайния срок за подреждане на кандидатурите за прием в детските градини и ясли в София. Родителите могат да редактират и пренареждат желанията си в системата ИСОДЗ до 12.00 часа днес – 21 май, след като вече има окончателно решение на Върховния административен съд по спорните текстове от новата наредба за приема.

Новата Наредба за прием в детските градини и ясли ще се прилага в пълния ѝ обем, след като ВАС остави в сила разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. Така правилата, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., остават в сила за настоящата кампания, съобщиха от Столичната община.

ВАС реши: Приемът в детските градини и ясли в София ще се провежда по новите правила

Решението слага край на неяснотата около тазгодишния прием и гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички кандидатстващи семейства. От общината подчертават, че няма да се налагат нови технически промени в системата, тъй като ИСОДЗ е работила по въведените още през март критерии.

Сред основните промени в наредбата са уеднаквяването на тежестта на постоянния и настоящия адрес, нов подход при критерия за уседналост, както и допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на София.

„С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием - правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии“, коментира заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

Административният съд София-град спря част от новите правила, свързани с адресната регистрация, уседналостта и точките за ясла. Решението беше обжалвано от Столичния общински съвет пред ВАС, а междувременно Столичната община удължи срока за редакция на кандидатурите с две седмици, за да избегне риск от хаос и многократно пренареждане на желанията.

От администрацията на Васил Терзиев уверяват, че основен приоритет е всички деца да бъдат класирани при ясни и еднакви условия.

Първото класиране за прием в детските градини и ясли ще бъде обявено на 22 май. Второто класиране е насрочено за 5 юни, а третото – за 19 юни.