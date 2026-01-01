Новата Наредба за прием в детските градини и ясли в София ще се прилага в своята цялост, след като Върховният административен съд (ВАС) остави в сила действието на разпоредбите, които бяха временно спрени от първата инстанция. С това решение се потвърждава възможността приетите от Столичния общински съвет през март 2026 г. правила да се прилагат в настоящата кампания, съобшиха от пресцентъра на СО. 

Решението дава яснота на една от най-чувствителните системи за софийските семейства. То гарантира, че класирането ще се проведе по едни и същи правила за всички участници, без промени в движение. Тъй като системата за прием продължава да работи по въведените през март настройки, не се налагат нови технически промени. 

Това на практика означава, че реформата в приема се прилага в пълния ѝ обем и създава предвидима рамка за кандидатстване в детските ясли и градини.

Основните промени в правилата за прием са:

  • Уеднаквяване тежестта на постоянния и настоящия адрес, за да се отчете реалното местоживеене на семействата;
  • Нов подход при уседналостта, съобразен с конкретната ситуация на кандидатстващите;
  • Допълнителна точка за семейства от по-отдалечените райони на Столична община.

С това решение ВАС потвърждава възможността да се прилагат новите правила за прием - правила, които са резултат от дълъг процес на анализ и обществен дебат. Това е важна стъпка към система, в която достъпът до места се основава на реалните нужди на семействата, а не на формални или неравнопоставящи критерии. За Столична община това е потвърждение, че усилията ни за по-справедлив модел са в правилната посока“, коментира Десислава Желязкова, заместник-кмет по направление „Образование, спорт и младежки дейности“.

Въпреки че критериите в системата не са променяни и родителите са подредили кандидатурите си спрямо тях, те все пак ще имат възможност до 21 май да прегледат и при необходимост да пренаредят поредността на желанията си в системата ИСОДЗ.

Първото класиране ще излезе на 22 май. 

Столичната община ще продължи да информира родителите за всички последващи етапи по кампанията чрез официалните си канали.

