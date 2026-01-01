Столичната община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в детските градини и ясли. Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием.

Съдът спря част от новите правила за прием в детските градини в София

В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. За осигуряване на предвидимост за семействата се определят следните нови дати за класиранията:

· Първо класиране: 22 май 2026 г.

· Второ класиране: 5 юни 2026 г.

· Трето класиране: 19 юни 2026 г.

Към момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г. Въпреки че Административен съд София-град спря действието на част от новите правила - тези за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от ВАС, припомнят от администрацията на Васил Терзиев.

Омбудсманът настоява: Равни правила за прием в детските градини

Решението за изчакване на съдебното произнасяне е продиктувано от стремежа да се избегне риск от двойна промяна на критериите в рамките на броени дни. Всяка прибързана промяна би принудила родителите да пренареждат желанията си многократно, което би създало излишен хаос и несигурност за всяко семейство, добавят от СО.

От там уверяват, че приоритет на администрацията е да гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при едни и същи условия и по ясни, влезли в сила правила, а родителите ще бъдат информирани своевременно за всяко развитие по случая чрез официалните канали на институцията.