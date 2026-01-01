Административният съд в София (АССГ) спира действието на ключови текстове от новата наредба за прием в общинските детски ясли, градини и подготвителни групи в София.

Решението засяга три основни промени:

► въвеждането на критерий за адресна уседналост и свързаната с него точкова система;

► приравняването на постоянен и настоящ адрес при класирането;

► частта от правилата, която предвижда новите критерии да се прилагат за приема за учебната 2026/2027 година;

Съдът спира действието на тези текстове до окончателното решаване на делото.

Оспорените промени бяха част от нова наредба на Столичния общински съвет, приета с решение през март 2026 г., която въвеждаше нови правила за класиране на децата в общинските заведения в София.