70-годишна жена от Стара Загора подаде сигнал за семеен скандал и отправени заплахи от страна на сина ѝ, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 май, около 23:17 ч., когато жената се обадила на телефон 112. По думите ѝ, по време на възникнал конфликт в дома ѝ, 49-годишният ѝ син я е заплашил.

На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил обстоятелствата по случая.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.