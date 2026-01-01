24-годишен преби майка си в дома й в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 16 април 2026 г., в 14.00 ч., във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 40-годишна жена, че на същата дата около 05.00 часа в дома й в Стара Загора дошъл синът й – 24-годишен мъж, за който има издадена заповед за незабавна защита, като същият й нанесъл побой.

Мъж отвлече и преби бившата си приятелка в Стара Загора, жената успяла да избяга

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители 24-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.