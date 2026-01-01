Мъж отвлече и преби бившата си приятелка в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 15 април 2026 г., в 23.30 ч., във Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 29-годишна жена, че на същата дата около 04.00 ч., бившият й приятел, с когото е съжителствала - 35-годишен мъж я отвел против волята й в дома си в Стара Загора, където я държал заключена и й нанесъл побой.

Късно вечерта жената успяла да избяга от дома на мъжа и подала сигнал на тел.112.

Мъж отвлече бившата си приятелка в София

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители 35-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.